Un altro anno giunge al termine con l'ultima gara del 2016: la "Merry Christmas Edition 2016". «Quale miglior modo di salutare il nostro pubblico prima di scartare i regali di Natale di un buon risultato? Anche quest'anno ci siamo riusciti!

Con uno straordinario lavoro della palestra pavese Crossfit Pavia che ha portato il nostro pilota, Michele Milanesi, ad un'ottimale preparazione atletica arriviamo alla gara in grado di lottare. La gara consisteva in quattro gironi di gare eliminatorie, che con oltre 50 piloti avrebbe selezionato i migliori ventiquattro per le due finalissime. Milanesi è tra i migliori 24 piloti e accede alla semifinale. In semifinale mentre insegue l'obiettivo dei primi due posti che lo avrebbero proiettato alla finalissima si trova in settima posizione quando al secondo giro viene bruscamente colpito da un altro pilota che lo speronato fuori pista. Da questo momento ricomincia il recupero di Milanesi che chiuderà la gara semifinale in 9° posizione».

«Ringrazio tutto il nostro fan club che ci ha seguito in diretta radio durante le gare e naturalmente Moto Moda Pavia che ha reso possibile insieme agli altri sponsor tutto questo - commenta Milanesi -. Vi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo pieno di successi!».

Non resta che dire al pubblico di seguire le gare di Milanesi in televisione! La sera di Natale, infatti, la gara sarà trasmessa dalle ore 20.30/21.00 circa sul canale di SportItalia nella trasmissione "GoKarTV (canale 60 del digitale terrestre e canale 225 di Sky Sport).

