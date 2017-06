Sabato scorso è andato in scena il quinto atto del campionato di kart. Sul circuito di BI Karting, poco distante da Cittadella, Michele Milanesi ha chiuso al sesto posto gara 2, portando comunque a casa punti importanti per il campionato.

Il team Moto Moda Pavia è sceso in pista con Milanesi e Lorenzo Cioni (in bianco nella foto): l’atleta sponsorizzato da Pavia7 ha centrato il quinto tempo nelle qualificazioni: in gara ha battagliato per conquistare la quarta posizione, salvo poi chiudere sesto.

«Ringrazio molto tutti i miei sponsor ed il mio pubblico per il supporto, questa gara fisicamente l'ho sentita davvero molto - ha spiegato il pilota - non tanto per lo sforzo poiché ero allenato ma per il forte caldo che unito alla temperatura del motore e la tuta mi ha fatto sudare davvero tanto. Nelle pesature di controllo a fine gara avevo infatti perso un chilo dalla mattina».

Infine Milanesi conclude anticipando parole sul suo futuro: «La prossima settimana svelerò una notizia molto importante che mi riguarda, su quello che mi succederà a settembre». Staremo a vedere che cosa ci riserverà.

