«Collaboriamo con diverse pubbliche amministrazioni in qualità di facilitatori, un ostacolo è la frammentarietà, per l'imprenditore è difficile interagire con tutti i diversi livelli. E’ una bellissima esperienza, anche dal lato umano, e cerchiamo di risolvere i problemi delle imprese» ci racconta Paola Corsico (nella foto) di Sannazzaro de' Burgondi, che si occupa della provincia di Pavia. L’Angelo pavese svolge questo ruolo fin dall’inizio, affiancando il lavoro degli Sportelli Unici Attività Produttive dei Comuni, sopratutto per l'ambito agricolo e agrituristico, per quanto riguarda le procedure per le attività agrituristiche e agricole: «Ci occupiamo anche dei procedimenti in campo veterinario e di prevenzione medico-sanitario, in un confronto innovativo tra Suap e Ats». «Abbiamo rilevato diverse criticità, sopratutto nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni locali - spiega Corsico - Un punto su cui si fa più fatica è la digitalizzazione degli sportelli unici, perché coinvolge dipendenti da formare, siti internet da rivedere... Molto importante è la collaborazione tra noi, anche in diverse province, per esportare le buone pratiche e fare rete per raggiungere omogeneità nelle risposte e per migliorare la pubblica amministrazione».

