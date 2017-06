Riportare il sistema della burocrazia al modello originale, snellendo le regole troppo complicate e parlare di effettiva concretezza per le aziende del territorio. E’ il compito di Marta Gianini e Federica Pucci (nella foto), gli Angeli antiburocrazia di Lodi. Entrambe residenti a Pavia, si occupano degli Sportelli Unici per le Attività Produttive, seguendo gli imprenditori dalla presentazione della domanda fino al contatto con gli enti preposti. «Il nostro focus specifico riguarda il rapporto tra imprese e industria. Le emissioni in atmosfera e le singole problematiche vengono affrontate a livello regionale offrendo casi specifici anche per le altre province - precisano Pucci e Gianini - In un periodo tanto sensibile alle problematiche delle emissioni nell’atmosfera, offrire delle linee guida alle aziende è basilare». Supportate da progetti digitali legati alla creazione di video e tutorial è evidente come gli Angeli antiburocrazia riescano a offrire un supporto innovativo per tutto il territorio. «L’inizio non è stato semplice, le aziende non ci conoscevano. Ora sono moltissime le realtà che si rivolgono a noi direttamente».

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale