Giunto alla sua 16° edizione, il Presepe Vivente di Zavattarello celebra il Natale con una rappresentazione speciale, nella cornice del borgo medievale "Su di Dentro". Si rievoca la nascita di Gesù omaggiandolo con la ricostruzione della vita della nostra valle com'era un tempo: all'interno delle case del Duecento, lungo le vie medievali, con gli attrezzi antichi ancora funzionanti del Museo "Magazzino dei Ricordi", si torna insieme a rivivere il nostro passato.

Questo è un presepe vivente in cui ci si può sentire partecipi in prima persona. Ogni scena che viene allestita, in un percorso di avvicinamento alla capanna, è una viva riproduzione della vita come era un tempo, delle attività che una volta era normale vedere ogni giorno. È come tornare indietro negli anni, ma senza essere più semplice spettatore, quanto parte integrante della quotidianità di un tempo non poi troppo lontano.

Qui i visitatori possono sentirsi davvero parte di questo mondo antico ancora così vicino ai nostri cuori: chiunque può mangiare il pane appena sfornato, bere il vino novello, toccare la lana filata e il mantello delle pecore custodite nei recinti...

Organizzato dall'Associazione Culturale "Presepe e Passione", l'appuntamento con il Presepe vivente nel borgo antico di Zavattarello è per sabato 24 dicembre dalle ore 21.30 e lunedì 26 dicembre dalle ore 16.30.

In caso di pioggia, l'evento sarà rinviato

