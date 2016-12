Venerdì 23 dicembre alle ore 21.15 la Società dell’Accademia organizza un concerto presso il Duomo di Voghera, con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.

Not(t)e di Natale è il titolo della manifestazione musicale che vede la partecipazione della Rovereto Wind Orchestra, diretta dal Maestro Andrea Loss, attivo come direttore stabile e/o ospite di varie formazioni italiane ed estere (Slovenia, Francia, Spagna, Malta) e ha partecipato con i suoi complessi a molti concorsi nazionali, internazionali e mondiali. La Rovereto Wind Orchestra nasce nel 1997 in qualità di banda del Liceo “Antonio Rosmini” di Rovereto (TN).

Nel corso degli anni ha conseguito repertori sempre più complessi ed impegnativi che l’hanno portata a raggiungere prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale.

Tra questi va sicuramente ricordato il primo premio assoluto (medaglia d'oro) nella 3rd division del WMC 2005, il Concorso Mondiale di Kerkrade (Olanda). L'orchestra, formata attualmente da 81 elementi, nella primavera del 2006 ha partecipato alla VII edizione del Concorso Bandistico Nazionale del Friuli-Venezia Giulia, conseguendo il Primo Premio Assoluto. L'orchestra è diventata nell'arco di pochi anni un vero e proprio “melting pot” di giovani studenti dapprima di tutte le scuole di Rovereto, poi della Provincia di Trento. Attualmente l'organico è composto da musicisti provenienti dalle province di Trento, Bolzano, Verona, Vicenza, Padova, Bergamo, Brescia, Milano e Biella, che si riuniscono regolarmente a Rovereto, legati dal filo della musica. In luglio 2013 l'orchestra ha ottenuto la sua terza Medaglia d'oro al WMC di Kerkrade (Olanda) nella Harmony Band 1st Division.

Il pubblico potrà apprezzare il baritono Alessio Verna e la soprano Elisaveta Martirosyan. Verna, nato ad Alessandria, è stato selezionato dall’Accademia Internazionale di Tenerife, nel novembre 2014 debutta il ruolo di Don Magnifico ne La cenerentola all’Auditorio de Tenerife Adán Martín. La Martyrosyan, di origine armena, è ospite di Associazioni musicali e di alcuni tra i principali Teatri d’Opera e Festival lirici in Italia, Europa, Estremo Oriente.

Per l’occasione sarà voce recitante Marina Azzaretti che così illustra: «Questa serata offre l’occasione per ritrovarsi insieme nella splendida cornice del nostro Duomo per assaporare lo spirito natalizio, di cui la musica è straordinaria espressione. Voghera è una città che ama la sua storia e le sue tradizioni, per questo sono certa che i cittadini parteciperanno anche a questa occasione numerosi».

Anche Angiolina Sensale, presidente della società dell’Accademia, sottolinea: «Not(t)e di Natale sarà l’occasione per ascoltare musiche dedicate a questa importante festività; abbiamo voluto un concerto che “parlasse” a tutti, grandi e piccini, perché la musica deve essere un linguaggio comune e un mezzo di condivisione. Ringrazio la Fondazione Banca del Monte che ha creduto nell’iniziativa».

Il concerto è libero e a partecipazione gratuita.

