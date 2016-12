L’inverno a Vigevano si fa sempre più ricco di iniziative culturali. La cittadina offre un ampio sistema museale che si sviluppa nel cuore del centro storico, all’interno del monumentale Castello Sforzesco, adiacente alla pittoresca Piazza Ducale. A sottolineare la passione e il ruolo di rilievo riservato alle iniziative artistiche, la città ospita l’esposizione dell’opera “Ritratto di signora” di Giovanni Boldini presso la Pinacoteca Civica “Casimiro Ottone” dal 17 dicembre all’8 gennaio.

Il Castello di Vigevano è la vera culla artistica della città, ospitando diversi musei all’interno della struttura e delle scuderie. Le sale del Castello ospitano la Leonardiana, luogo unico al mondo in cui il visitatore può ammirare tutta l’opera di uno dei più grandi geni dell’umanità. Il Museo propone un itinerario inedito attraverso la vita e l’opera di Leonardo che soggiornò a Vigevano in qualità di sovrintendente alle acque su incarico di Ludovico il Moro, ma anche come membro della corte di Ludovico e Beatrice che ne apprezzarono sempre le squisite capacità artistiche, il piglio mondano e il genio scientifico e matematico. Nel Museo è esposta tutta l’opera di Leonardo: i disegni, i taccuini, i codici. Completa il percorso espositivo la “pinacoteca impossibile”, in cui sono esposti tutti i 26 dipinti attualmente riconosciuti alla sua mano, riprodotti in scala reale con speciali tecniche ad alta risoluzione, che permettono al visitatore di immergersi nella totalità dell’opera, un’esperienza unica che permetter un’analisi ravvicinata e approfondita del suo linguaggio artistico.

Recentemente riallestito e rimodernato con spazi multimediali, il Museo Internazionale della Calzatura "Pietro Bertolini" è senz’altro il museo più caratteristico della città e ospita calzature storiche, documenti, cimeli, oggetti di vario genere legati al mondo della calzatura collezionati di Pietro Bertolini, uno tra i principali imprenditori calzaturieri della città. La sua raccolta inizialmente privata ha costituito l’inizio del Museo, che offre oggi una ricca panoramica storica della moda calzaturiera dal XV secolo agli anni ’70 del ‘900, una sezione di calzature provenienti da tutto il mondo, scarpe estrose e strane, e soprattutto documenta la moda degli ultimi decenni grazie all’esposizione di modelli di grandi marchi italiani e stranieri. Tutta una sezione è dedicata alle scarpe con tacco a spillo, dal 1953 ad oggi, di produzione sia vigevanese che internazionale. Sempre all’interno dei saloni del Castello (I piano) ha sede la Pinacoteca Civica "C. Ottone", dedicata al pittore vigevanese di inizio '900 famoso anche per aver realizzato il restauro degli affreschi della Piazza Ducale. La pinacoteca presenta opere dal XVI secolo ad oggi, con particolare attenzione agli artisti vigevanesi del XIX e XX secolo (Garberini, Ottone, Bocca, Raffele, Zanoletti).

Il Museo Archeologico Nazionale della Lomellina ha sede nella terza scuderia e nei locali adiacenti. Raccoglie le numerose testimonianze archeologiche provenienti da scavi o recuperi occasionali nella zona, dalla preistoria all’altomedioevo.

