Tutti sono abituati a pensare alle feste natalizie accompagnati dai dolci tradizionali, dal panettone al pandoro, al torrone e i canditi. Spesso le tavole imbandite vengono accompagnate da un buon bicchiere di vino dell’Oltrepò Pavese. Ecco allora che è possibile bere del buon vino facendo al contempo solidarietà . Da qualche anno infatti presso Cantine Torrevilla sono in vendita le bottiglie con l’etichetta di “Luca per non perdersi nel tempo”: si tratta di un bonarda e di uno spumante che è possibile trovare presso le Botteghe del vino di Torrazza Coste e Codevilla. Luca Bassi era un giovane psicologo di Torrazza Coste scomparso il 29 novembre 2011 a soli 32 anni presso il reparto di ematologia del Policlinico S. Matteo di Pavia, dopo aver lottato a lungo contro un linfoma non Hodgkin. Mamma Piera, papà Lorenzo, la fidanzata e gli amici hanno dato vita ad una associazione che ancora oggi sostiene la ricerca su linfomi, mielomi e leucemie attraverso PaviAil. Anche con il ricavato di queste bottiglie è possibile sostenere la ricerca. «Cerchiamo di alimentare la speranza - spiegano Piera e Lorenzo Bassi -: in ogni periodo dell’anno siamo impegnati in iniziative solidali in ricordo di Luca, e anche le scuole, le associazioni e diversi gruppi del nostro territorio hanno abbracciato quella che è diventata la nostra ragione di vita, che ci riempie di orgoglio e ci sprona ad andare avanti con determinazione». Per conoscere la storia di Luca Bassi e le iniziative organizzate in sua memoria è possibile visitare il sito www.lucapernonperdersineltempo.it, la pagina facebook dedicata o chiamare lo 0383.77400.

