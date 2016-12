Venerdì 23 dicembre alle 18,30 la Chiesa di San Lanfranco ospita un concerto di musica classica con il patrocinio del Policlinico San Matteo, della Regione Lombardia, dell’Associazione Ohmguru e dell’Associazione Sinfomusic.

Affermati concertisti di fama internazionale, Silvia Zabarella e Cristina Ruggirello all’oboe, Daniele Galaverna e Michele Colombo al fagotto, Andrea Cesari al corno e Alessandro Saccone al contrabbasso, accompagneranno la voce della soprano Nicol Borgonovi Taralli in arie da Il Flauto Magico e Le nozze di Figaro di W. A. Mozart e da Il Barbiere di Siviglia di G. Rossini. Completa il programma l’Adagio di T. Albinoni.

Il concerto è finalizzato alla raccolta di fondi per un importante programma di ricerca sul trattamento dell’emorragia cerebrale in neonati prematuri, avviata dalla sezione di Neurochirurgia Pediatrica del Policlinico San Matteo in collaborazione con il Laboratorio di Immunologia Neonatale del Policlinico San Matteo e il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università degli Studi di Pavia. Il progetto prevede lo studio di cellule staminali mesenchimali in modelli sperimentali con lo scopo di elaborare un farmaco che contrasti gli effetti devastanti e disabilitanti della patologia emorragica.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale