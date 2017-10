Con l’arrivo dell’autunno, all’Orto Botanico di Pavia, domenica 8 e lunedì 9 ottobre, torna puntuale la Mostra dei Funghi del territorio con oltre 300 specie raccolte dagli esperti del Gruppo micologico pavese nel Parco del Ticino e sull’Appennino pavese. Quest’anno la mostra offre, oltre all’esposizione dei funghi e alle visite guidate per le scolaresche (prenotarsi al mattino allo 0382-439201), un nutrito programma per domenica 8. Ecco di seguito alcune proposte non esaustive di quanto è possibile vedere e fare.

Alle 10 e alle 15 visite guidate al giardino botanico. Dalle 9 alle 13 «La stampa a mano» a cura di Alessandra Angelini (su prenotazione per info inbiblioteca.wordpress.com). All’interno di un piccolo laboratorio allestito per l’occasione, la Angelini, artista e docente di Grafica all’Accademia di Belle Arti di Brera, mostrerà al pubblico come si progetta e si realizza una stampa a mano. Ogni partecipante potrà poi realizzare alcune stampe creando matrici personalizzate anche con l'uso di materiali vegetali che verranno forniti dall'artista.

Alle 16 «I funghi velenosi a confronto con quelli commestibili» comunicazione con immagini di Teresio Restelli.

Alle 17 «Il volto umano del vino», conversazione a cura di Diego Ravenna (racconti di vita nei campi e della bellezza dei luoghi che li circondano).

Alle 18 «Nowlanding: drone», con Mirko Granata: come è possibile impiegare i droni in agricoltura. Infine, degustazione con prodotti tipici locali e vini rossi.

