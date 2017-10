Marco Rosson, 33 anni, di Voghera nutre da sempre una grande passione per il cinema. Dopo gli studi, alle Scuole Civiche del Cinema di Milano, ha subito cominciato a bazzicare il set: «I caffè che ho portato ai registi non si contano - ricorda - d’altronde si comincia così. Ho trascorso un anno in Endemol e quindi ho lavorato come assistente alla regia per case come Catleya, Colorado e Alto Verbano», insomma una gavetta iniziata dal gradino più basso e che continua ancora oggi. «Dopo otto anni ho deciso di gettarmi personalmente nella mischia come regista. Il mio primo film s’intitolava “New Order” e ha per protagonista Franco Nero, persona meravigliosa e attore straordinario; “Shanda’s” è il secondo lungometraggio. Ora avrei già in mente un terzo soggetto per completare una vera e propria trilogia horror, ma sto cercando un produttore che mi finanzi».

Si riesce a vivere di solo cinema quando non si è ancora sfondato sui palcoscenici importanti? «Sì, ma è difficilissimo - racconta - Oltretutto per chi è sul mercato come indipendente la gavetta sembra non finire mai. Fortunatamente al lavoro di regista affianco quello di film maker che, insieme ad altre attività, mi permette di andare avanti».

E mentre la gavetta in Italia continua, i suoi film riscuotono applausi Oltreoceano: la vita è bella perché è strana!

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale