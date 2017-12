Venerdì 8 dicembre 2017 a Zavattarello avrà luogo il tradizionale Mercatino di Natale. Un’occasione di festa per scoprire, assaggiare e acquistare i prodotti tipici locali, per trovare idee regalo originali realizzate a mano da abili artigiani. Sarà anche il giorno giusto per acquistare le più fantasiose decorazioni natalizie in vista delle feste.

Dalle ore 9 in Piazza Dal Verme e per le vie del borgo i visitatori troveranno:

- Oltre 40 bancarelle con prodotti tipici dell’Oltrepò Pavese.

- Artigianato, hobbystica e oggettistica natalizia.

Durante tutta la giornata sono previsti:

- Spettacoli di giocoleria e truccabimbi a cura di Iannà Tampé

- Intrattenimento musicale

Per stuzzicare il palato:

- A mezzogiorno, polenta con sughi della tradizione

Nel pomeriggio

- Estrazione della Lotteria di Natale

- Distribuzione di vin brulé e cioccolata calda

Il Castello Dal Verme di Zavattarello sarà aperto per visite guidate:

partenza tour alle ore 11, 13.30, 14.30 e 15.30 (non è necessario prenotare)

Da non dimenticare che il 24 e il 26 dicembre il Borgo Medievale di Zavattarello si trasformerà in Nazareth: all’interno delle case duecentesche e lungo le antiche vie gli abitanti del paese daranno vita al celebre Presepe Vivente.

