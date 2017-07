La perla dell’Oltrepò capitale della musica italiana per una sera. A Zavattarello, sabato 15 luglio, infatti, approda nientemeno che Roberto Vecchioni impegnato nel suo tour intitolato «La vita che si ama». L’appuntamento per tutti i fan è per le ore 21.15 al centro sportivo di via Berlinguer.

Il tour di Vecchioni è ispirato al suo ultimo libro nel quale esplora la felicità partendo dall'universo degli affetti.

Ad aprire il concerto sarà Gianluca Giagnorio. Già avviate anche le prevendite: chi desidera assistere all’evento musicale potrà acquistare il proprio tagliando presso il comune, nella tabaccheria di Zavattarello, al Sunset Bar di Pianello Val Tidone, alla pasticceria Zuffada di Varzi, al Cervinia Café di Voghera e al Giambra Bistrot di Pavia oppure sul sito www.liveticket.it.

Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0383.589132.

Roberto Vecchioni, nato a Carate Brianza il 25 giugno 1943, è uno dei pochi cantautori ad aver vinto i quattro premi più importanti della musica italiana: il Premio Tenco nel 1983, il Festivalbar nel 1992, il Festival di Sanremo e il Premio Mia Martini della critica nel 2011.

Ancora oggi è considerato tra gli artisti italiani più importanti e influenti e diverse sue canzoni sono ormai, di diritto, entrate a far parte degli «evergreen», ovvero i grandi classici della canzone italiana.

Vecchioni è stato anche professore di latino e greco in diverse scuole superiori delle province di Milano e Brescia; oggi questa sua attività prosegue in rinomate università italiane e straniere.

