Nasceranno fiori e ci saranno nubi che solcheranno cieli azzurri, animali da cortile scorrazzeranno nelle aie e i raccolti saranno abbondanti, accompagnati da canti contadini dal 15 luglio al 6 agosto al Castello Dal Verme di Zavattarello che ospiterà la rassegna pittorica “I Candidi: viaggio nel fantastico mondo dei Naif”, in un tripudio di immagini rubate alle campagne e alla fantasia, omaggiando, ma soprattutto sottolineando, la vitalità ed il desiderio di Zavattarello affermazione di questo stile pittorico.

Tredici artisti le cui opere sono legate si al passato, ad una idealizzazione della vita rurale, ma molto attente al futuro e ben inserite in un presente consapevole della sua direzione. Colori forti e brillanti sembrano voler scacciare il grigio e la tristezza della città, la malinconia di una vita lontana dai ritmi della natura e delle stagioni, la tensione creata da ambienti sovraffollati e inquinati, per far posto a un sentire da sempre inscritto nelle pieghe dello spirito umano, che per propria inclinazione ricerca la serenità e la gioia.

Esporranno: Alberta Baglione, Brenno Benatti, Fausto Bianchini, Luigi Camellini, Paolo Camellini, Augusto Fantini, Dino Fiorini, Luciano Lipreri, Franco Mora, Gianni Pontiroli, Gianni Samini, Roberta Valducci, Gianni Verona.

