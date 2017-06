Con l’estate arriva la voglia di concedersi una vacanza a diretto contatto con la natura. In tal caso, cosa c'è di meglio del meraviglioso lembo d'Italia posto sul confine tra Lombardia ed Emilia, dove l'aria è pulita e il territorio ancora oggi offre scorci d'incomparabile bellezza?

«All'Agriturismo La Valle che sorge non lontano da Zavattarello - racconta Michele Perelli, titolare della struttura con il fratello Dario - non disponiamo solo di 7 confortevoli camere per il pernottamento, ma anche di un moderno maneggio nel quale ospitiamo una quarantina di cavalli sia in pensione, sia di nostra proprietà. Molto apprezzato anche il ristorante che propone ogni giorno le migliori specialità della nostra terra di confine. Le cuciniamo seguendo l'andamento delle stagioni, utilizzando prodotti coltivati per la maggior parte nella nostra azienda.

Ravioli, tortelli, pisarei e fasoi, verdura appena colta, tenere carni provenienti da allevamenti a km0 dei dintorni sono solo alcune delle proposte dello chef destinate a esaudire i desideri anche dei buongustai più esigenti».

L'agriturismo offre ai propri ospiti appassionati d'equitazione la possibilità di fare magnifiche passeggiate a cavallo: «Gli itinerari sono molto vari - riprendono i titolari - si spazia da passeggiate di qualche ora a escursioni di alcuni giorni. Per esempio, uscite di tre o quattro giorni in sella possono spingersi sulla Via del sale fino al mare, arrivando sulla costa del mar Ligure nell'area di Genova o in quella di Chiavari».

L'agriturismo, che si trova a circa 450 metri sul livello del mare, è aperto tutto l'anno: «Da Pasqua fino a Natale è perfetto per una vacanza rilassante immersi nel verde di luoghi dove la vita procede ancora a passo d'uomo - conclude il titolare - Per informazioni e per visionare la struttura comodamente da casa è possibile cliccare sul sito www.agriturismolavalle.it».

Frazione Valle Inferiore, 7

Zavattarello - Cell. 331.7090136

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale