Due dipendenti (non volontari che prestano servizio gratuito, va sottolineato) dell’associazione «First Aid One» hanno posteggiato in divieto l’ambulanza che gli era stata affidata e sono andati a giocare alle slot-machine. Incredibile quanto accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì: i due, di cui non sono state rese note le generalità, sono ora sotto inchiesta disciplinare da parte dei loro datori di lavoro.

A scatenare il «caso» è stato un passante che ha visto la scena (attirato dal parcheggio poco ortodosso del mezzo di soccorso in viale Repubblica) e ha osservato dove stavano andando i due militi. Quando sono entrati nel locale ed hanno iniziato a giocare alle famigerate «mangiasoldi» l’uomo ha postato il video dell’accaduto su Facebook. Subito si è scatenata una ridda di click e la notizia è rimbalzata virale diventando rapidamente oggetto di discussione e commenti. L’azienda «First Aid One» ha già dato notizia della sospensione dal lavoro per i due dipendenti riservandosi di agire nelle opportune sedi per tutelare la propria immagine.

