I giochi di una volta sono sempre un bel ricordo da tramandare alle nuove generazioni. Ecco perché la mostra di giochi e bambole vintage allestita da Croce Rossa Voghera in collaborazione con il Comune e l’associazione «La Clessidra» dal 7 al 15 Ottobre presso la Sala Luisa Pagano in piazzetta Cesare Battisti a Voghera (ingresso gratuito), non può che fare piacere a chi appartiene ai decenni passati e guarda ancora con nostalgia ai giocattoli di una volta. Ci saranno anche una mostra aerea, i modellini Ferrari in omaggio ai 70 anni di Fondazione Enzo Ferrari, i modellini di ambulanze della Croce Rossa, le Barbie, Big Jim, i trenini. Per contatti e visite per scolaresche chiamare il 347.8750285.

