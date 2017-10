Di solito chiudono i teatri per aprirci dentro un supermercato…alla Coop di Voghera, solo per una notte, accadrà il contrario. Proprio così! Per la festa del socio il Comitato dei Soci Coop, in collaborazione con l’associazione Libera di Voghera e con l’aiuto dei dipendenti Coop del supermercato, ha pensato bene di stupire tutti e regalerà alla cittadinanza uno spettacolo teatrale ambientato proprio dove abitualmente si compra la frutta e la verdura. Il Supermercato di Via Martiri della Libertà, 27 si trasformerà in un vero e proprio teatro. Verrà messo in scena lo spettacolo di ”U Parrinu…la mia storia con Padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia” di e con Christian Di Domenico, regista e attore che racconta la vita di Don Puglisi vista dagli occhi di quello che è stato un suo ragazzo. E proprio da una frase di Don Puglisi “Quelli che pensano troppo prima di muovere un passo, trascorrono la vita su un piede solo” nasce la volontà di cambiare. L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti. Lo spettacolo farà da preludio alla Festa del Socio che il 14 ottobre in tutti i super ed il 15 in tutti gli Iper Coop della Lombardia, un evento festoso di partecipazione dove i soci della cooperativa verranno anche omaggiati di uno sconto del 10%. All’interno dei negozi Coop si potranno trovare promozionati anche i prodotti di Libera Terra, germogli di legalità dove le materie prime vengono coltivate sui terreni confiscati alle mafie per ridare valore al nostro Paese. Vi aspettiamo!

