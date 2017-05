Fotoamatori in mostra nel Castello di Villanterio domenica 28 maggio. Una mostra speciale, fortemente voluta dall'amministrazione comunale, e in particolare dall'assessorato alla cultura presieduto da Virginio Clerici e dalla Biblioteca Civica, per dare spazio ai fotoamatori del paese, quattro e tutti veri appassionati, che nelle suggestive sale del Castello avranno la possibilità di esporre ben 15 lavori ciascuno. Fotografie bellissime, alcune di qualità eccezionale, soprattutto a tema naturalistico, ma non solo. Flora e fauna locale, dunque, saranno protagonisti ma accanto a questi non mancheranno scorci del paese. Dare vita a questo evento non è stato facile: gli organizzatori, infatti, hanno lavorato sodo per riuscire a contattare i fotoamatori e convincerli a “mettere in mostra” i propri scatti migliori. Tuttavia lo sforzo è stato ripagato dal reperimento di immagini veramente uniche. Per ammirarle, l'esposizione sarà aperta al pubblico il 28 maggio dalle ore 9 alle 18.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale