Sabato 1° luglio torna a Vigevano la notte dei saldi, una notte magica in cui si avrà l'occasione di fare shopping nel centro storico e non solo; la serata sarà vivacizzata da un clima festoso, da offerte imperdibili, da alcuni eventi collaterali organizzati dalle vie o dai singoli negozi e dall'esposizione dei prodotti in saldo in un vivace mercatino di strada.

Con il patrocinio del Comune di Vigevano e il supporto dell’assessorato al commercio e attività produttive, il Distretto del Commercio La Dimora Sforzesca (supportato dai partner Associazione Commercianti, Associazione Vigevano in Vetrina, ASM, Confartigianato Lomellina), ha deciso di puntare direttamente sul rilancio del commercio, dei singoli negozi, dando spazio alle realtà del territorio, ai loro prodotti e alle relative offerte promozionali.

La festa dello shopping inaugura il primo giorno di saldi: prenderà inizio alle ore 18 per concludersi a mezzanotte.

Per rendere ancor più interessante la corsa agli acquisti ci sarà un'iniziativa accattivante, realizzata grazie alla disponibilità e collaborazione dei singoli commercianti: verranno distribuite delle shopping card presso i negozi e ogni spesa di almeno € 15 (documentata da scontrino fiscale ed effettuata tra le 18,00 e le 24,00), darà diritto ad un «bollino». Ogni 10 bollini la tessera sarà completata e darà diritto alla riscossione dei premi, suddivisi in 4 categorie, in base al numero di tessere completate (base, bronze, silver, gold).

Quando le tessere saranno riempite ci si potrà rivolgere all’infopoint in Piazza Ducale dove gli organizzatori dell'evento consegneranno uno fra i numerosi premi in palio, offerti dagli esercenti cittadini e dal Distretto Urbano del Commercio, quali: consumazioni presso alcuni bar, cene, oggettistica, biglietti per i concerti di Mario Biondi e Nek, un giro in Ferrari in programma per l’8 luglio e due super premi a sorpresa.

In questa serata non lasciatevi scappare l'occasione di trovare delle offerte convenienti e speciali, rilanciando e facendo rivivere il commercio vigevanese.

Per saperne di più cercate «Vigevano in Vetrina La Dimora Sforzesca - DUC Vigevano» su Facebook!

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale