Il Comune di Vigevano, il Distretto del Commercio, La Dimora Sforzesca di Vigevano, l’Associazione «Vigevano in Vetrina», STAV Vigevano SpA, l’Associazione Commercianti della Provincia di Pavia, Confartigianato Sezione Lomellina, con il contributo di Regione Lombardia e in collaborazione con il Gruppo di Appassionati LEGO® BrianzaLUG, il 1° RLFM italiano AFDL – Adulti Fan del LEGO® e l’Associazione BRICKONI, , organizzano la seconda edizione di «Mattoncinando alla Cavallerizza – BrianzaLUG Vigevano 2017», due giorni di esposizione di costruzioni realizzate con i mattoncini LEGO® e dedicata al gioco e alla creatività, ispirate da quei mitici mattoncini danesi che da oltre 80 anni accendono e stimolano la fantasia di bambini e non solo. L'evento avrà sede presso la Sala della Cavallerizza del Castello di Vigevano Sabato 30 settembre e Domenica 1° ottobre 2017.

Tra le opere esposte, tutte realizzate con i famosi mattoncini colorati, sono da segnalare in particolare le incredibili Montagne Russe realmente funzionante di Matteo Russolillo, un modello del vascello «RSM Titanic» lungo oltre 4 metri, e l’ormai celebre Diorama Cittadino Comunitario alla cui realizzazione contribuiranno vari Espositori. Da non perdere anche l’ampia area LEGO® Technic nella quale saranno esposti principalmente modelli originali interamente progettati e costruiti dai nostri Espositori e tante altre fantastiche opere e creazioni tutte e rigorosamente costruite con i famosi mattoncini.

Non solo: grazie al supporto di AFDL – Adulti Fan del LEGO®, per la prima volta in Italia, sarà ospite dell’Evento l’ideatore e costruttore di uno dei set pubblicati da LEGO Group con il marchio Ideas, ovvero un set prodotto e venduto da LEGO Group ma ideato e realizzato da un «normale» appassionato di mattoncini come chiunque di noi. Sarà quindi possibile ascoltare Robert Bontenbal raccontare la sua avventura con LEGO® Ideas e farsi autografare la propria copia del «suo» set «21310 - Vecchio negozio dei pescatori».

E ancora. Presso l’Evento ci sarà il debutto e la presentazione del volume «Il mastro costruttore LEGO» di Francesco Frangioja, un manuale di facile utilizzo, per grandi e piccini, che spiega come realizzare fantastiche creazioni in LEGO®, fornendo le informazioni di base e tanti utili suggerimenti, oltre a numerosi spunti per arricchire e personalizzare i modelli con la propria fantasia. Sarà possibile acquistare una copia del volume e farselo autografare dall’Autore.

L’evento ospiterà anche uno spazio gioco riservato per i piccoli visitatori (con tanti e tanti mattoncini a loro disposizione) per divertirsi, giocare, costruire e scoprire tutti i segreti del mondo LEGO®. E «animato» dai mastri costruttori dell’Associazione BRICKONI.

