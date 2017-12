Il Natale quando arriva arriva, anche a Vigevano. La ridente cittadina della provincia pavese ha messo a punto un programma di eventi per le celebrazioni natalizie ricco di attività per grandi e per piccini.

In uno dei borghi medievali più belli d’Italia, tutti potranno godere di un’atmosfera gioiosa pattinando sul ghiaccio, assaggiando piatti tipici, divertendosi tra laboratori creativi e correndo un po’.

Torre del Bramante (2-9-16 dicembre 2017)

Il 2 dicembre, in occasione dell’inaugurazione ufficiale dell’Infopoint Vigevano presso il Castello, tutti sono attesi alla Torre del Bramante per la visita guidata gratuita al Palazzo dei Duchi, alle ex prigioni e alla Falconiera.

Un’opportunità unica per visitare le splendide sale e gli spazi interni della corte sforzesca rimasti chiusi al pubblico per oltre 600 anni.

Dicembre è il mese perfetto per visitare Vigevano, una città progettata ad arte, e passeggiare nella bellissima cornice rinascimentale di Piazza Ducale, andando alla scoperta della Torre del Bramante che il 9 e il 16 dicembre sarà eccezionalmente aperta anche la sera dalle 20 alle 22.

Pattinaggio e spettacoli di animazione (2 dicembre 2017-15 gennaio 2018)

Il 2 dicembre, in occasione dell’apertura della pista di ghiaccio, ci sarà uno speciale spettacolo che avrà come protagoniste le pattinatrici professioniste dell’Accademia del ghiaccio di San Donato.

Tutti i weekend di dicembre inoltre saranno in programma esclusivi appuntamenti: animazione con i personaggi dei Superpigiamini per i più piccoli e raduno delle 500 (9-10 dicembre), castagnata alpina con polenta e vin brûlé (16-17 dicembre), pomeriggio con Babbo Natale e momenti di intrattenimento con i personaggi di Frozen (23-24 dicembre). Le manifestazioni del fine settimana proseguiranno sabato 23 dicembre con il Silent Party on Ice fino a tarda notte e domenica 31 dicembre con il Capodanno on Ice per festeggiare, volteggiando sul ghiaccio, l’arrivo del nuovo anno. La pista sarà aperta tutti i giorni, dal 2 dicembre 2017 al 15 gennaio 2018, dalle 10 alle 23, e fino alle 2 di notte esclusivamente nelle serate del 23 e 31 dicembre.

Festival delle birre di Natale (8-9-10 dicembre 2017)

Presso la Cavallerizza del Castello Sforzesco sarà ospitata la quinta edizione del Festival delle Birre di Natale, manifestazione organizzata da Beerinba, distributore di birre artigianali all'ingrosso di Vigevano. L’apertura degli stand è prevista per venerdì 8 dicembre a mezzogiorno con la presenza di 8 produttori artigianali e una postazione di birre estere curata da Beerinba. Verranno proposti i migliori piatti della cucina tradizionale invernale in accompagnamento ad un’offerta di oltre 50 birre alla spina e saranno acquistabili confezioni regalo perfette per un pensiero natalizio originale. Non mancherà inoltre il mercatino di Natale e, per gli amanti della birra, nel pomeriggio di sabato 9 dicembre il noto beertaster Lorenzo Dabove presenterà una degustazione delle birre natalizie abbinate a prodotti gastronomici della tradizione italiana. Il festival sarà accompagnato da musica dal vivo con dj e band locali.

Info: www.beerinba.com

La Corsa di Babbo Natale (17 dicembre 2017)

Domenica 17 dicembre Atletica Vigevano proporrà la quarta edizione della Scarpadoro di Babbo Natale, una corsa-camminata non competitiva di 3 km aperta a tutti. Il percorso si svilupperà nelle vie del centro storico di Vigevano con partenza e arrivo presso Piazza Ducale. Il costo dell’iscrizione è di 5 euro e il ricavato verrà devoluto in beneficenza, mentre a tutti i partecipanti verrà regalato un cappellino rosso di Babbo Natale da indossare durante la manifestazione.

Informazioni: info@scarpadoro.it - 334/7195551

La Casa degli Elfi (8-24 dicembre 2017)

L’appuntamento per i più piccoli è fissato presso la Casa degli Elfi, nella Sala dell’Affresco, dove il tema conduttore dell’evento sarà la favola della “Magia di Pietro nella Casa di Babbo Natale”. I bambini potranno ascoltare bellissime favole e storie natalizie, partecipare a laboratori divertenti e creativi e portare in dono giocattoli e libri che l’Associazione di Volontariato La Casa di Mago Merlino regalerà in beneficenza ad Enti, Istituti e Ospedali. La Casa degli Elfi sarà inaugurata l’8 dicembre e rimarrà aperta gratuitamente durante tutti i weekend di dicembre fino a Natale, dalle 15 alle 18.30, e tutte le mattine e i pomeriggi della settimana per i bambini delle scuole materne ed elementari, mentre il 16 e 17 dicembre sarà aperta anche di sera.

La Scuderia delle Meraviglie (9-10 dicembre 2017)

Nel weekend del 9 e 10 dicembre, presso la Scuderia di Ludovico il Moro, sono in programma mercatini natalizi, laboratori, letture e spettacoli di animazione, a cura dell’Associazione di Volontariato La Casa di Mago Merlino e in collaborazione con l’Associazione Bambini a Vigevano.

La slitta di Babbo Natale (17 e 24 dicembre 2017)

Le giornate del 17 e 24 dicembre saranno arricchite dalla sfilata, per le vie del centro, della bellissima slitta di Babbo Natale realizzata dall'Associazione Carnevale di Vigevano.

