Il Castello Malaspina riapre i suoi cancelli al FAI. Dopo aver partecipato lo scorso anno alla famosa iniziativa Giornate di Primavera del Fondo per l’Ambiente Italiano, il maniero malaspiniano aderisce a FAImarathon, Giornata FAI d’Autunno, in programma invece per dopodomani, domenica 15 ottobre. L’Italia è uno scrigno di preziosi tesori, la cui bellezza costituisce il patrimonio più prezioso del Paese. «Un patrimonio che è importante conoscere, amare e proteggere»: questa la convinzione che anima da oltre 40 anni l’operato del FAI e la campagna di sensibilizzazione Ricordiamoci di salvare l'Italia, all’interno della quale i Gruppi Giovani del Fondo si stanno organizzando per FAImarathon, Giornata FAI d'Autunno, che coinvolgerà 185 città italiane. Seicento i luoghi aperti, inseriti in 170 itinerari tematici proposti dai volontari - 3500 quelli operativi per la 6ª edizione della manifestazione - con l'obiettivo di raccontare un volto inedito e spesso sconosciuto di queste città, offrendo al pubblico un’occasione per guardare a loro e al paesaggio circostante con occhi diversi. In provincia di Pavia saranno sei i luoghi aperti e tra questi ci sarà anche il Castello Malaspina di Varzi, maniero originario del XIII, come l’annessa Torre Malaspina che, proprio come il castello sarà aperta al pubblico in via del tutto straordinaria.

