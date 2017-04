Sono parecchie le attività che i futuri ospiti della casa famiglia Residenza Romano potranno sostenere ogni giorno. Ciascuna di esse sarà definita all’interno di una programmazione che terrà conto delle necessità e degli interessi degli anziani autosufficienti e delle competenze degli operatori e dei volontari. Il quadro che ne uscirà sarà flessibile e attento alle specifiche richieste, stimolando gli ospiti a proporre iniziative via via valutate nella loro fattibilità e opportunità. In prima fila ci saranno ovviamente le attività ludico-ricreative: è infatti fondamentale sollecitare la creatività di ogni anziano, per stimolarne le capacità residue. Si svarierà dunque attraverso diversi lavori di tipo manuale (dai disegni ai colori, passando per creta e pongo): la direzione aprirà la struttura anche a volontari con capacità artistiche, di modo tale che possano seguire e istruire gli ospiti che lo desidereranno nell’approfondimento di alcune tematiche. Infine va ricordato quali sono le finalità ultime: la meta è l’accrescimento dell’autostima, dell’autonomia, delle capacità di socializzazioni individuali e in alcuni casi la scoperta, seppur tardiva, di una vena artistica che altro non può che accrescere benessere ed interessi. E chissà che non si possa arrivare persino a «mostre personali» da organizzarsi presso la struttura, con il coinvolgimento delle famiglie.

