Un luogo sicuro e vicino a casa, dotato di ogni confort e servito da personale ASA OSS 24 ore su 24. Nello stesso edificio su un solo livello in cui in passato era situata la scuola elementare di Valle Salimbene, si trova oggi la Residenza Romano espressamente pensata per gli anziani autosufficienti e parzialmente non-autosufficienti. Con camere doppie e singole per la residenzialità continua, è una struttura all’avanguardia che offrirà ai propri ospiti la possibilità di abitare “proprio come a casa propria”, ma con la sicurezza di poter contare su un supporto qualificato in caso di necessità. Residenza Romano, a poca distanza da Pavia, è quanto di meglio oggi a disposizione delle famiglie che necessitano di un luogo sicuro e confortevole in grado di ospitare un proprio caro. Al suo interno, oltre alle ampie camere, ospita tutto quel che serve per giornate sempre intense e piacevoli. La Residenza, circondata da un grande giardino cintato, è perfetta per coloro che amano le passeggiate grazie al percorso protetto pedonale e ciclabile per la frazione San Leonardo. L'ampia veranda d'accesso si presta ad ospitare i residenti durante la bella stagione, mentre nella sala ricreativa con zona palestra avrà luogo la ricca serie di attività settimanali. Insomma, un luogo bello, che piace, dove i materiali naturali come il legno sono predominanti, i bagni sempre caldi, il profumo il cibo mette l’acquolina in bocca, quello della legna da camino allieta gli ambienti. E l'orto, il giardino e le piante da frutto aspettano solo che i primi ospiti inizino a coltivarli. Per chiedere informazioni: cell. 338.8888960 o fisso 0382.485604

