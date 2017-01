Domenica 29 gennaio, nella Chiesa Parrocchiale di Trovo, in Piazza dei Caduti per la Libertà, al termine della messa delle 10 il fante reduce della II Guerra Mondiale nonché ex sindaco del paese e cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana Giovanni Zanacchi, 94 anni, sarà insignito della Croce al Merito di Guerra. A conferirgli l’onorificenza, che il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana attribuisce a tutti i soldati italiani che abbiano servito la Patria in epoca di guerra, sarà il Colonnello Mauro Arnò, comandante del Centro Documentale di Milano, che vista l’eccezionalità del caso ha accettato di buon grado di portare di persona all’insignito (uno dei pochi ancora viventi) il riconoscimento. Il Sindaco di Trovo, Mattia Sacchi, ha invitato a partecipare alla solenne cerimonia le massime autorità civili e militari del territorio, partecipandole di un evento di elevato spessore patriottico e civile riguardante un suo concittadino e anche predecessore. Giovanni Zanacchi, che da sempre vive a Cascina Belvedere di Trovo e di Trovo è stato anche sindaco dal 1965 al 1980, è fratello del compianto Mons. Francesco Zanacchi, personalità di spicco della Diocesi Pavese, per anni rettore del Collegio S. Agostino. A celebrare la messa delle 10 sarà per l’occasione l’ex parroco di Trivolzio don Gianpietro Maggi, anche lui parente stretto dell’insignito. Particolarmente toccante si preannuncia la cerimonia di conferimento, in ragione dell’esito delle ricerche che il cerimoniere Luigi Cuomo ha compiuto nel fascicolo matricolare di Giovanni Zanacchi. Per il nonuagenario, insomma, un giorno davvero speciale.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale