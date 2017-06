Prosegue alla grande nel segno della tradizione il Festival Musicale San Colombano edizione 2017 manifestazione benefica a favore della parrocchia San Colombano e organizzata dall’Associazione Polifonica San Colombano di Santa Giuletta con il patrocinio della Regione Lombardia – Consiglio Regionale della Regione Lombardia, della Provincia di Pavia del comune di Santa Giuletta e della parrocchia San Colombano.

Per il quarto appuntamento in programma sabato 10 giugno alle ore 21,15 presso l’Oratorio parrocchiale San Colombano di Santa Giuletta (in caso di mal tempo nella chiesa parrocchiale omonima) si svolgerà la 6ª Rassegna di Cori Giovanili “Giovanni Pallavicini”, tradizionale manifestazione canora che sull’onda della rassegna di cori per adulti giunta alla 14ª edizione, si sta facendo apprezzare, tanto che nel corso degli anni è diventata un pregevole riferimento per la coralità giovanile del territorio sia pavese, sia regionale. In questa edizione si esibiranno: La JUNIOR POLIFONICA progetto dell’Associazione Polifonica San Colombano diretta da Yuko Boverio, il coro Amadeus dell’Istituto Comprensivo Emanuele Filiberto di Savoia di Casorate Primo (PV), presente con 3 formazioni: junior under 12 e under 14 dirette dal Maestro Ingrid Guzzon. Si esibirà inoltre l’orchestra Hemiolia diretta dal Maestro Marcello Rosa di Pavia.

Il programma particolarmente vario spazierà dal genere tradizionale al classico sacro e moderno.

La serata sarà presentata da Silvia Sforzini. L’ingresso sarà a offerta.

A chiusura dell’edizione 2017, seguirà, presso la chiesa parrocchiale di Castello a Santa Giuletta alle ore 21,30 il concerto “Polifonia sotto le stelle” con l’esibizione dell’Associazione Corale Polifonica San Colombano e l’Officina Musicale entrambe dirette dal Maestro Paolo Cambieri. Grande fermento e tanta soddisfazione come ci tiene a sottolineare il Presidente dell’Associazione Polifonica San Colombano Fabio Chiesa - per noi la partecipazione di numerosi cori alle nostre rassegne musicali è un forte stimolo a proseguire alla realizzazione del nostro progetto futuro “Accademia Musicale San Colombano – musica sui binari”- Ricordiamo infatti che l’Associazione dal 2015 ha avuto in comodato d’uso gratuito dalla Rete Ferroviaria Italiana spa, tramite il Comune di Santa Giuletta, lo scalo merci e le aree annesse nella stazione di Santa Giuletta per la futura realizzazione di un centro culturale polivalente.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale