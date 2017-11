Il secondo appuntamento di Argini, la rassegna teatrale organizzata da In Scena Veritas, vedrà sul palco del Teatro Mastroianni la produzione ISV dal titolo «Una giuria di sole donne».

Sabato 25 novembre, nel giorno scelto dalle Nazioni Unite come Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, andrà in scena il primo e più famoso testo teatrale della scrittrice, giornalista e attivista dei diritti civili Susan Glaspell (1876-1948), premio Pulitzer per il teatro nel 1931.

La vicenda è ispirata a un episodio reale, di cui Glaspell si era occupata come giornalista nei primi mesi del 1901. A distanza di anni la scrittrice riprende il caso e lo rielabora, dapprima in forma teatrale, poi narrativa. Modifica nomi, fatti, modalità dell’omicidio, ma soprattutto costruisce una detective story dal meccanismo perfetto.

Minnie Foster viene arrestata con l’accusa di aver ucciso il marito John Wright. Il cadavere, su indicazione della donna stessa, è stato scoperto da un vicino, riverso sul letto coniugale, con un cappio al collo, strozzato. Minnie si proclama innocente e dichiara: «Ero girata dall’altra parte. Ho il sonno profondo». Gli inquirenti setacciano la casa in cerca di indizi utili, accompagnati dalle mogli che devono solo prendere generi di conforto per la detenuta.

Nella sua semplicità, Una giuria di sole donne tocca temi sociali ed evoca profonde risonanze. Nel 1917 quando usciva questo racconto, le giurie americane erano composte da soli uomini, per cui le due contrapposizioni che propone questo originale poliziesco diventano allegorie di un’ingiustizia: un delitto viene commesso e, parallela all’indagine guidata dallo sceriffo, si svolge quella condotta dalle due mogli, che svelano l’identità del colpevole grazie alla loro capacità di leggere particolari invisibili. Ma non lo denunciano, assumendosi con ciò anche il compito di giudici, amministrando una giustizia dell’empatia e dell’attenzione, opposta a quella del diritto formalistico.

Liberamente adattato e tradotto da Maria Elisa Calderoni, con la regia di Alessandro La Manna, Una giuria di sole donne vedrà alternarsi sul palco, oltre alla stessa Calderoni, Simone Caputi, Chiara Casarotti, Andrea Corradi, Manuela Malaga, Flavio Ricotti e Roberto Zucchini.

