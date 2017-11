La Regione è al fianco di Cristiano Migliavacca, il sindaco di San Genesio e Uniti che parteciperà alla Maratona di New York a scopo benefico. Il primo cittadino, infatti, sta raccogliendo fondi per il servizio trasporto disabili e anziani del suo comune. «Siamo molto orgogliosi di poter dare risalto a questa meritevole iniziativa - hanno detto l’assessore al reddito di autonomia e inclusione sociale di Regione Lombardia Francesca Brianza e l’assessore allo sport Antonio Rossi - Correre per un Sogno è un gesto di solidarietà che parte da un piccolo Comune ma che lancia un grande messaggio che deve far riflettere tutti».

