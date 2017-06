Qualità dei prodotti e attenzione all'ambiente: sono questi i cardini attorno ai quali ruota l'attività dell'azienda agricola Barbara Avellino, apprezzata sul territorio per la sua attività di vinificazione e per la produzione di miele. «La produzione di vino è rigorosamente effettuata con le uve dei nostri vigneti - afferma la titolare - L’azienda è una microrealtà in Oltrepò Pavese, a conduzione artigianale e sostenibile, attualmente in conversione BIO, specializzata nella produzione di vini rossi da vitigni autoctoni e di miele dalle valli Versa e Staffora. Il corpo aziendale principale è un vigneto a corpo unico al cui interno sono presenti un apiario e la “Vigna Vecchia”. E’ un vigneto impiantato nel 1948 che oggi è vivaio delle piante madri di Croatina e Barbera, è vigna didattica e dà il nome a uno dei vini dell’azienda. L’azienda è nata seguendo un sogno che ora è diventato realtà: vitivinicoltura sostenibile e bassa invasività in cantina.

Ora stiamo lavorando al progetto “La Cantina che verrà”: sarà una struttura realizzata nel pieno rispetto dei principi di bioarchitettura dove troveranno posto la nuova cantina di vinificazione con la parte per l'affinamento interrata, il laboratorio di smielatura e lo spaccio aziendale. Utilizzeremo materiali naturali come la paglia, il legno, la terra cruda e, se troveremo un fornitore locale, anche la lolla del riso come materiale isolante».

