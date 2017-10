«Vinci il tuo matrimonio». Le nozze che hai sempre desiderato, quelle che ti ricorderai per tutta la vita. Un matrimonio da favola per un totale complessivo di 11.000 euro. Un sogno che diventa realtà. Sono davvero nozze da fiaba quelle che si aggiudicherà il vincitore del grande Concorso indetto in occasione della fiera «Gli Sposi e la Casa» (21 e 22 ottobre 2017, Palazzo delle Esposizioni, Pavia). Sì, avete capito bene: un intero matrimonio in palio. Scenografie mozzafiato, allestimenti avvolgenti. E poi un ricevimento elegante e moderno, durante il quale assaporare atmosfere suggestive e uniche, insieme a un food di eccellenza. Ma non soltanto. Anche l’abito da sposa, il servizio fotografico e l’auto d’epoca. Non mancherà nulla. Come aggiudicarsi quello che potrebbe essere per voi il «premio della vita»? Basta compilare una cartolina. La scheda, cioè, che vi verrà consegnata presso la fiera “Gli Sposi e la Casa”. Pochi minuti per scrivere i propri dati, il giorno e luogo del matrimonio, il tipo di nozze, il numero invitati. E un fine settimana per vivere in prima persona, a Pavia, il matrimonio che avete sempre desiderato. Già. Perché «Gli Sposi e la Casa», dopo 22 anni di successi, quest’anno promette sorprese eccezionali. La celebre fiera di servizi per il matrimonio e la casa si presenterà al suo pubblico completamente rinnovata e regalerà ai futuri sposi un’esperienza unica: vivere in anteprima il proprio matrimonio. All’interno di un percorso ricco di eventi, interazioni e consulenze su misura, le giovani coppie sperimenteranno direttamente le loro scelte in merito di catering, abito, scenografia, allestimento. I visitatori entreranno con un’idea di nozze, e usciranno con il matrimonio chiavi in mano. Il primo, sabato sera alle 21.00, avrà luogo una vera e propria festa del matrimonio. Il secondo, domenica pomeriggio alle 17, con la sfilata delle modelle in abito da sposa. Buon divertimento!

