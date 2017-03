Associazione Onlus “Il Sole-Aiutiamoci”, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del comune di Pavia, il CSV e il Servizio Formativo Autonomia di Pavia, a partire da giovedì 9 marzo e per quattro giovedì consecutivi, organizzano un “Viaggio alla scoperta dei cibi e dei suoi colori attraverso i Sensi”.

Lo scopo è quello di condurre e formare, verso una maggiore consapevolezza alimentare, le persone con disagio psichico aiutandole a cogliere meglio le percezioni che il cibo è capace di donare.

I primi tre appuntamenti, si terranno nella sede S.F.A., in via Dei Mille 130 a Pavia.

In questa occasione, le dott.sse Laura Tripodi e Alessia Saracino, esperte psicologhe e psicoterapeute, gestiranno un laboratorio attivo dove i ragazzi si cimenteranno, in prima persona, nella sperimentazione sensoriale anche attraverso l’arte.

Le prime tre giornate avranno inizio alle 14,30, l’ultima giornata, giovedì 30 marzo, alle 17,30, nella sala di S. Martino Tours in Corso Garibaldi, 69.

In questa occasione avrà luogo la fase conclusiva e, oltre agli alunni del corso, verranno coinvolti i familiari e gli operatori del settore.

Il compito sarà quello di raccogliere il testimone e proseguire in un percorso più consapevole per la salute umana in genere ma, più nello specifico, trasformarsi in sostenitori di un progetto indirizzato sopratutto alle fasce più deboli ed indifese presenti nella società, e cioè i soggetti affetti da disabilità mentale.

La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale