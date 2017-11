L’ospite del prossimo incontro della libreria Mondadori, che si terrà nella sala conferenze del Broletto (accesso da piazza Vittoria o da via Paratici, 21), sarà un personaggio televisivo, un cuoco, un divulgatore scientifico: stiamo parlando di Marco Bianchi, un vero e proprio maestro dell’arte di mangiare sano. Per lungo tempo a fianco di Umberto Veronesi, è noto infatti per il suo impegno nel promuovere un’alimentazione corretta e gustosa, ma al contempo una vita salutare.

Come vivi la tua giornata? Cosa mangi? Queste sono le domande più ricorrenti che le persone rivolgono a Marco Bianchi. Una curiosità più che lecita, dato che lui, "Food Mentor" riconosciuto e apprezzato da un vasto pubblico, ha scelto di mangiare sano e con gusto per vivere meglio ogni giorno. Perché l'alimentazione quotidiana e lo stile di vita sono elementi fondamentali per raggiungere una rivoluzionaria e appagante sensazione di benessere e felicità. Per la prima volta Marco Bianchi ha deciso di aprire le porte di casa sua e di raccontare in un libro fotografico la sua quotidianità, fatta di affetti ed emozioni, ingredienti e ricette, consigli pratici e prevenzione. Un percorso entusiasmante per scoprire il grande valore di ingredienti spesso trascurati e scardinare false credenze legate all'alimentazione e per imparare a cucinare piazzi salutari e con buoni semplici prodotti. Perché la nostra salute si costruisce a tavola giorno dopo giorno, con uno stile di vita sano e un'alimentazione corretta.

«Cucinare è un vero atto d'amore: per noi stessi e per coloro a cui vogliamo bene! E anche parlare di cibo e di salute rappresenta, per me, un modo di esprimere questo amore - ci dice Marco Bianchi - E proprio così si intitola il libro che Marco Bianchi ci presenterà nel prossimo incontro in Mondadori Pavia: "Un libro in cui ho voluto mettere tutto me stesso e che segna una nuova fase della mia vita e della mia professione, e voglio più che mai che tutti voi ne facciate parte! Il mio obiettivo però è quello di sempre: promuovere le regole della buona alimentazione a modo mio, con un linguaggio semplice, diretto, che parte dalla scienza e arriva sulle vostre tavole in maniera naturale, sana e, spero, divertente».

