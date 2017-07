Il ruolo chiave svolto dagli ingegneri nel mitigare i rischi causati da catastrofi naturali come i terremoti, le inondazioni e le frane ha portato la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia e l’Università degli Studi di Pavia a collaborare, unendo competenze e professionalità, per avviare dall’anno accademico 2017/2018 il nuovo corso di Laurea Magistrale in Civil Engineering for mitigation of risk from natural hazards (CivRisk)

Il programma prevede due curricula: • Riduzione del rischio sismico (ROSE): • Valutazione e riduzione dei rischi idrogeologici (HYRIS). La nuova Laurea Magistrale, offerta congiuntamente dall'Università di Pavia e dalla Scuola IUSS, è di durata biennale e fornisce una formazione tecnica avanzata nel campo dell'ingegneria civile, dell’ingegneria sismica, dell’ingegneria geologica, idraulica e idrogeologica. I corsi sono insegnati in inglese da docenti altamente qualificati e riconosciuti a livello internazionale per fornire agli studenti il ??corretto background teorico in discipline fondamentali, tra cui la matematica applicata, la meccanica solida e fluida.

In particolare, il programma ROSE si concentra sulla valutazione e la mitigazione del rischio causato dai terremoti a strutture e infrastrutture nuove ed esistenti.

Il programma HYRIS è invece dedicato alla valutazione del rischio causato da inondazioni, valanghe e frane a strutture e infrastrutture e sulle misure strutturali e non che possono essere previste per la mitigazione.

Come parte della loro formazione, gli studenti potranno lavorare sulla tesi di laurea partecipando a progetti nazionali e internazionali.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale