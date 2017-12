Ottimo riscontro per la prima uscita del nuovo gioco da tavolo interamente ispirato a Pavia e alle sue bellezze: circa duecentocinquanta persone si sono ritrovate sabato pomeriggio al collegio Borromeo dalle ore 16. E’ stato illustrato il gioco, con una presentazione di circa un’oretta, ed è intervenuta anche la vicesindaco Angela Gregorini: «Questa iniziativa è stata inserita nel bando contro il gioco d’azzardo della regione Lombardia. Abbiamo acquistato 300 copie da distribuire alle scuole per diffondere un tipo di passatempo ludico che non porti alla ludopatia». Hanno parlato infine i rappresentanti delle aziende che hanno sponsorizzato il gioco, Nicola Lamberti di 7pixel e Luca Ballista di Facilitylive: «Abbiamo aderito al progetto perché per noi rappresenta un modo diverso di fare innovazione». Tutte le copie del gioco rimaste sono state vendute nell’occasione.

