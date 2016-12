Se la vera discriminazione nel nostro Paese è quella di essere poveri per lo meno si faccia intendere che il problema è da affrontare con determinazione anziché continuare a raccontare di realtà diverse che esistono solo nell’immaginazione di pochi il cui vero interesse probabilmente è rivolto ad altro. Partita quindi questa iniziativa nella cassetta di Natale sono state deposte diverse lettere; altri hanno chiesto direttamente. Ma altro ancora, e naturalmente non solo giochi, si è dato a persone che hanno rappresentato condizioni di contingente e grave disagio. Dall’altra parte si è avuta una inaspettata e positiva risposta. Oggi contiamo oltre 450 regali raccolti. A consegnare simbolicamente i regali, una giovane ragazza pavese, Elisa, studente universitaria e modella nel tempo libero. Vuole essere l’emblema del riflesso di un’iniziativa molto bella in una persona che lo è altrettanto anche interiormente. E tra l’altro insieme ad altri giovani in questa iniziativa ha voluto dimostrare che c’è una generazione di persone che vogliono vivere nella loro realtà anche per evitare di dar ragione a coloro i quali sperano che a levarsi di torno siano “i rompiscatole” che invece, a loro volta, faranno in modo che una classe dirigente indecorosa possa cessare di fare danni.

Chiudiamo quindi l’iniziativa sapendo che anche dopo Natale e per tutto l’anno chiunque lo volesse potrà ancora rivolgersi a noi per rappresentare queste esigenze. I regali intanto saranno consegnati alle persone, anche singole che ne hanno fatto richiesta e a comunità che hanno sede a Pavia quali alcuni centri per disabili e alla Casa di aiuto alla vita di Belgioioso. In questo caso oltre a tanti giocattoli per neonati e bambini si è pensato anche alle mamme alle quali si consegneranno un set completo per neonato, calzature invernali e generi alimentari. Il segno simbolico di questo gesto è naturalmente a ricordo di un altro bambino che senza poter contare di alcuna risorsa venne però fatto nascere per riscattare l’umanità. E ogni bambino nato è una ricchezza che va coltivata con attenzione e con la giusta consapevolezza di rappresentare la nostra prospettiva e il nostro futuro. Ma non è ancora finita. Considerato il numero così elevato di giochi raccolti, dopo aver completato la distribuzione alle famiglie e alle comunità individuate, per altra parte si consegneranno ad una organizzazione che raggruppa latino americani residenti nella nostra zona che invieranno questi giochi alle Parrocchie del Paese di origine. Se tutti i bambini hanno diritto è chiaro che questo va soddisfatto dove possibile prescindendo da latitudini e confini. Conclusa questa iniziativa che è in realtà un progetto che rimane aperto nel tempo, il Gruppo informale che ha abituato a sempre nuove iniziative rimanda all’anno nuovo per una grande impresa di solidarietà che si scoprirà al momento opportuno. Auguri, per il momento, di un Buon Natale sapendo di aver fatto quello che era possibile per renderlo un po’ migliore a tutti.

