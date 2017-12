Presso la Sala dell'Oratorio del Carmine a Pavia, «Gli Amici che credono nel Natale tutto l’anno» , hanno organizzato una serata originale dal titolo «Un Festival pavese della solidarietà».

L’avvocato Niutta che coordina queste iniziative ha auspicato che tali eventi siano replicati anche da altri e pertanto ha spiegato di come il suo voglia essere «Un festival» e non «Il festival». Alla presenza di oltre 200 invitati e anche semplicemente persone che avendo saputo dell’iniziativa hanno deciso di partecipare, si è data una molteplicità di segnali concreti, tutti incentrati sul valore della solidarietà.

Oltre ad offrire un sostanzioso contributo a Don Daniele finalizzandolo in particolare agli aiuti per i parrocchiani anziani in condizioni di disagio, si è destinata una somma in favore di una signora pavese attualmente ristretta nella sua libertà personale. A questo proposito l’avvocato Niutta ha voluto ricordare come proprio negli Oratori si insegnino le 7 Opere di Misericordia corporale e che tra queste vi è pure l’obbligo di visitare i carcerati. E se non è possibile farlo fisicamente, concretizziamo questo insegnamento con la vicinanza affettiva e materiale. Ancora una parte del ricavato della serata sarà riconvertita in generi alimentari da consegnare nel mese di gennaio alle mense per i fratelli della nostra città. E ciò perché se a Natale molti si ricordano, deve pure avere un significato il fatto di credere che sia Natale tutto l’anno perché i bisogni non cessano il 26 di dicembre. Si è rilanciata poi l’iniziativa del «Un regalo per ogni bambino» che a pochi giorni dall’avvio ha già visto la raccolta di oltre 300 regali. Per ultimo l’invito a tutti affinché si guardino vicino per trovare qualcuno che ha bisogno di noi, magari anche solo di un gesto di affetto e di compartecipazione alle proprie difficoltà. Tra una cena di alto livello, curata dallo Chef «per amore e non per professione», Valerio Bergamini e dalle sue aiutanti; l’esibizione di artisti locali ed una importante riffa di oggetti di sicuro interesse, la serata si è chiusa fra i complimenti di tutti , compresi quelli del dottor Giovanni Belloni, Vice Presidente della Fondazione Banca del Monte di Lombardia e non da ultimo quelli del dottor Giovanni Alpeggiani che ha dichiarato di essere sceso volentieri dal Brallo per partecipare all’iniziativa dell’amico Niutta col quale è unito dall’amore per la libertà di pensiero e per il vincolo sacro della territorialità.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale