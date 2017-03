«Il nuovo Ponte sulla Becca è indispensabile - afferma Massimo Depaoli, Sindaco di Pavia - E' una grande opera che serve, attesa da decenni, ed è ora che Regione e Stato stiano al fianco dei cittadini e dei comuni pavesi e dell'Oltrepo, e si impegnino per realizzarlo. Viviamo in un territorio fragile, da mettere in sicurezza, la viabilità e l'accessibilità non sono all'altezza e siamo dovuti arrivare a indire una manifestazione per tentare di farci ascoltare, anche perché le istituzioni devono collaborare per il bene comune».

La manifestazione di sabato 11 marzo, denominata «1° marcia sul ponte», è stata organizzata dal «Gruppo Di Lavoro Permanente» nominato nella assemblea del 16 gennaio 2017 presso la sala consiliare del Museo del Po di Mezzanino alla presenza di 35 Sindaci, delle Associazioni di categoria e di quelle del no profit e dei comitati cittadini.

Il Gruppo di lavoro Permanente è costituito da 6 Sindaci, in rappresentanza dei Sindaci dell'Oltrepo e del Pavese, dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria (Confindustria, Associazione Commercianti, Confederazione Nazionale Artigiani, Confagricoltori, Coldiretti, Copagri), dalle Associazioni del terzo settore di Mezzanino (Auser, Centro Sociale, Pro Loco, ASD) e di Linarolo (Auser, ASD e dai Comitati civici La lente e Ponte Becca).

