È cominciata con tre podi la settimana di Sport in Festa a Cesate (Mi) per i bambini e ragazzi della squadra pavese di Triathlon TNG. Nella gara del Duathlon Sprint (corsa - bici - corsa) ha trionfato, nella categoria Esordienti Femmine, Greta Lazzari; settima la compagna di squadra Claudia Rossi; tra gli Youth A ottimo secondo posto per Luca Dell'Era. Nella stessa categoria tra le femmine grande prestazione di Maddalena Costa, settima. Per i Minicuccioli terza una tostissima Elisa Andreolli. Tra i cuccioli ottavo Mauro Cattaneo. Bene nelle Ragazze Alice Pontieri, 12 esima, e Laura Morandotti, alla sua prima gara, 14esima. 14esimo anche Giacomo Genta tra i Ragazzi. Un'ottima spinta per la gara di Acquathlon (corsa - nuoto - corsa) e di Triathlon Cross (nuoto, mountain bike e corsa) in programma nel centro sportivo di Cesate (Mi) per mercoledì sera e poi per sabato prossimo 1 luglio. Le gare di questa manifestazione sono inserite nel Circuito TriKidsLombardia.

E’ una bella iniezione di fiducia per la giovane società, fatta tutta dai genitori dei piccoli atleti, che sta organizzando già la prossima stagione in collaborazione con un pool tecnico pronto a lavorare per migliorare i risultati in ognuna delle tre discipline del triathlon.

