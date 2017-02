Si è conclusa il 16 febbraio l'iniziativa «Il ritorno di Freud», che la Scuola di Psicanalisi Freudiana ha presentato alla Biblioteca Civico17 di Mortara.

Pamela Cagna, che ha curato gli incontri, ha cercato di introdurre una disciplina complessa come la psicanalisi, che affronta alcuni problemi cruciali in campo psicologico, attraverso un linguaggio semplice e comprensibile anche ai non specialisti in materia. Le tre conferenze hanno riscosso un buon successo e il pubblico, il cui numero è aumentato costantemente, ha partecipato attivamente ai dibattiti rendendoli vivaci, ricchi di riflessioni e domande interessanti.

Con il primo incontro, «Che cos'è la psicanalisi?», è stato messo in luce il percorso affrontato da Freud per costruire il procedimento d'indagine della mente umana che ha rivoluzionato l'approccio scientifico di tutto il '900, e che ancora oggi si dimostra l'unica risposta valida alle nevrosi. Freud è stato un ricercatore instancabile, dotato di un'intelligenza fuori dal comune, criticato aspramente da molti ma mai confutato da nessuno; è stato messo in luce come il suo percorso culturale che, a differenza di quanto si crede, è ben documentato, mostri passo dopo passo il costituirsi di una scienza capace di interpretare sia la psiche umana, sia i fenomeni sociali.

In «Perché la psicanalisi è una scienza» è stata illustrata la specifica metodologia di controllo sperimentale della suggestione, costruita da Franco Baldini, direttore scientifico della SPF, che ha tradotto la teoria freudiana in un modello logico sperimentale. Questo ha permesso di replicare alle principali critiche epistemologiche rivolte alla psicanalisi, in particolare quelle che la riducevano a mero trattamento placebo o suggestivo, ed è stato così possibile rispondere concretamente alla domanda: quali sono i fondamenti scientifici della psicanalisi?

«Perché la psicanalisi non è una psicoterapia» è stata la conferenza conclusiva nella quale sono stati delineati i caratteri fondamentali di queste due discipline, la psicanalisi e la psicoterapia, profondamente diverse tra loro per definizioni, metodi e scopi. Mettere a confronto le reciproche peculiarità e chiarire le fondamentali differenze, ha consentito di individuare il discrimine netto tra la psicanalisi freudiana e le diverse psicoterapie.

Ricordiamo che la stessa iniziativa, «Il ritorno di Freud» sarà riproposta dalla Scuola di Psicanalisi Freudiana sabato 18 marzo, sabato 25 marzo e sabato 1 aprile 2017, alle ore 10.30, presso la Sala Franzoni della Biblioteca Civica di Vigevano. L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Vigevano. L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

