Abbiamo in settimana ritrovato due fatti di “cronaca viabilistica” che meritano un confronto.

1) I sindaci di Borgarello e Certosa di Pavia hanno comunicato di aver concluso l’iter approvativo e che a breve pianteranno altri due semafori sulla SP 35 (5 totali in 2 km, da ex Statale a budello urbano!) Borgarello con fondi regionali (30.000) e Provinciali (20.000).

2) i sindaci della Lomellina (Mede, Lomello, San Giorgio, Ferrera, Pieve del Cairo) hanno denunciato lo stato fatiscente delle strade provinciali, con buche che non vengono neppure più rattoppate e strisce invisibili in luoghi avvolti dalla nebbia.

Conclusione: in provincia di Pavia non si trovano fondi per una decorosa manutenzione ma si trovano sempre per piantare semafori anziché eliminare quelli esistenti. Per quanto abbiamo sondato la tangenziale di Certosa non si farà MAI: il progetto era legato ad un megacentro commerciale mai sorto e, con soli fondi pubblici, addio! Chiediamo a Provincia e Regione di ripensarci e dirottare fondi, per quanto in tempo, dai semafori all’asfalto e al sindaco Infurna di Certosa, consigliere provinciale che di fondi pare ne abbia tanti se ne impegna 650.000 in un nuovo incrocio semaforizzato, di investire almeno 20.000 euro per “rendere intelligente” il semaforo SP35 / Viale Certosa, “il peggiore” di tutta la SP35 con un ciclo fisso dal rosso lunghissimo che crea lunghe code ed inquinamento.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale