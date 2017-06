Kent Haruf: «Le nostre anime di notte», NN editore

La storia dolce e coraggiosa di un uomo e una donna che, in età avanzata, si innamorano e riescono a condividere vita, sogni e speranze. Nella cornice familiare di Holt, Colorado, dove sono ambientati tutti i romanzi di Haruf, Addie Moore rende una visita inaspettata a un vicino di casa, Louis Waters. Suo marito è morto anni prima, come la moglie di Louis, e i due si conoscono a vicenda da decenni. La sua proposta è scandalosa ma diretta: vuoi passare le notti da me? I due vivono ormai soli, spesso senza parlare con nessuno. I figli sono lontani e gli amici molto distanti. Inizia così questa storia di amore, coraggio e orgoglio.

«Su un marciapiede di cemento un neonato compare all'improvviso, appena dopo la mezzanotte, in una culla di rifiuti...

Nessun angelo cantò, nessun uomo saggio portò doni, ma un milione di stelle apparvero a Oriente ad annunciare la sua venuta».

In un cimitero di città un abitante srotola un logoro tappeto persiano tra due lapidi... «Come per un suo gioco personale, mai le stesse per due sere consecutive» In una valle innevata... «Dove le lapidi spuntavano da terra come denti di bambini» un padre scrive alla sua bimba di cinque anni per raccontarle quante persone hanno assistito al suo funerale... «Come faccio a spiegarti cos'è centomila, se sai contare solo fino a cinquantanove? Proviamo a ragionare in stagioni? Pensa a quanti papaveri rossi fioriscono nei prati in primavera...». In un appartamento al secondo piano, sorvegliato da un gufetto, una donna sola nutre un piccolo geco con zanzare morte... «Ecco cosa avrei dovuto fare» pensò «L'allevatrice di gechi».

E alla pensione Paradiso, due persone che si conoscono da tutta la vita dormono abbracciate come se si fossero appena conosciute.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale