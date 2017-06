Il brand italiano Silent Party® giunge a Pavia per la sua prima volta in occasione del Tour 100 Città Italiane che per l’appunto prevede di far tappa in 100 città entro la fine di settembre. La location per l’evento sarà Piazza Cavagneria che si animerà con tre differenti ritmi e dj a seconda dei gusti. Ma soprattutto lo si farà silenziosamente! Infatti la serata sarà animata da centinaia di luci colorate provenienti dalle cuffie indossate da tutti i partecipanti al Silent Party.

Inizialmente previsto per mercoledì 28 giugno e ora rimandato a mercoledì 5 luglio a causa del maltempo, a partire dalle 21, l’evento prevede che il dancefloor si tinga di verde, rosso e blu. I colori serviranno ad indicare i tre dj che suoneranno ritmi musicali differenti per poter soddisfare ogni orecchio. A seconda del tipo di musica preferita le cuffie indossate brilleranno con un differente colore. Questo permetterà a tutti gli appassionati di musica presenti di scatenarsi secondo il sound preferito scegliendolo in totale autonomia per mezzo di un apposito switch presente sul dispositivo.

La prenotazione si effettua mediante un messaggio Whatsapp, con «Nome Cognome Silent Pavia», al numero +39 345.7932478 questo darà diritto ad un prezzo agevolato d’ingresso.

Questo nuovo modo di divertirsi si sta diffondendo a macchia d’olio non solo in Italia e già sono state numerose le città in cui ha riscosso successo.

Sui social c’è movimento e se ne parla, ottimo segnale che fa presagire un grande evento.

La serata è realizzata con il Patrocinio del Comune di Pavia.

