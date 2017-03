Il 28 febbraio scorso su richiesta del comitato “100 passi” di Pavia i deputati Maestri, Civati, Brignone e Pastorino del gruppo Possibile - Alternativa libera hanno depositato interrogazione scritta ai ministri Minniti e Orlando sui gravi fatti occorsi il 5 novembre a Pavia, sia per l'ingiustificabile violenza usata dalle forze dell’ordine nei confronti di cittadini che manifestavano pacificamente, sia per le gravissime accuse che son state loro rivolte successivamente e per l'intollerabile fuga di notizie sulle indagini. «Già ci è sembrato oltraggioso aver autorizzato il corteo che con la scusa della memoria di un dichiarato camerata (Zilli) si trasforma ogni anno in una lugubre parata fascista con fiaccole, croci celtiche e tamburi - scrive nel suo comunicato ‘100 Passi Pavia possibile’ - intollerabile la violenza della polizia e a dir poco sorprendente la serie di accuse rivolte ai nostri concitttadini da parte della Questura. Abbiamo poi dovuto scoprire che, ben prima che i diretti interessati ne avessero notizia e gli organi di stampa la rilanciassero, l'apertura di un fascicolo a carico dei nostri concittadini che avevano manifestato era data per CERTA nei post di dichiarati appartenenti all'estrema destra. Tramite i nostri deputati abbiamo chiesto chiarezza ai ministri dell'interno e della giustizia che pero' al momento tacciono, speriamo, imbarazzati e non conniventi con questi gravissimi fatti.

Intanto oggi 7 marzo 2017, in Consiglio Regionale, è prevista una mozione della maggioranza sui fatti dello scorso 5 novembre 2016. Vorremmo che anche in quella sede si chiedesse chiarezza sulla violenza perpetrata dalle forze dell'ordine; sulle mirabolanti accuse iscritte - a quanto pare - a carico dei nostri concittadini che manifestavano pacificamente e sulla fuga di notizie sulle indagini di cui c'e' traccia nei post di estrema destra. Ma temiamo che le richieste sian di ben altra natura».

