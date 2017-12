Tanti bei regali sotto l’albero di Natale dei pavesi. Nel dettaglio, gli oltre 10 milioni in arrivo da Governo e Comune previsti dal bando sottoscritto lunedì dal sindaco Depaoli serviranno per contribuire alla realizzazione della nuova fermata della linea ferroviaria S13 Policlinico-Università, il sottopasso ferroviario a San Giovannino, il rifacimento di cinque piazze (Tevere, Marconi, Torino, La Scala e via Francana), la riqualificazione del Palaravizza, la realizzazione dell’area spettacoli viaggianti e del nuovo accesso al Parco della Vernavola, nonché la manutenzione delle parti comuni di una serie di alloggi di edilizia popolare di proprietà comunale. Dei 10,2 milioni previsti, 7,6 sono a carico del Governo, 2,6 dell’Amministrazione Comunale.

Atri 5,8 milioni arriveranno a Pavia e provincia, invece, dalla Regione. Nell’ambito del Patto per la Lombardia, infatti, rientrano 2 milioni destinati sempre alla nuova fermata della linea Ferroviaria S13 Pavia Nord e alle opere di connessione al Polo universitario-ospedaliero-sportivo (In tutto l’opera costa 5 milioni 290 mila euro, 2 milioni sono a cura della Regione, la quota restante rientra nel citato Bando Periferie di Governo e Comune), 400 mila euro saranno utilizzati per l’adeguamento dell’intersezione a rotatoria tra la SP 69 Tangenziale nord est di Pavia e la strada provinciale n n. 71 (opera totalmente a carico della Regione), 502 mila euro saranno spesi per la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la SP ex SS n. 35 e via Piemonte in Comune di San Martino Siccomario (Costo complessivo dell’opera 2 miolioni 893 mila euro), 400 mila euro serviranno per la realizzazione del tratto Salice Terme-Varzi della Greenway Voghera-Varzi (costo complessivo 400 mila euro). Infine, 2,5 milioni saranno utilizzati per l’ampliamento dell’Istituto Tecnico Volta di Pavia (Costo complessivo dell’intervento 3,5 milioni).

Tanti i lavori in programma, pertanto, che permetteranno a Pavia e Provincia di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi di mobilità e viabilità a disposizione dei cittadini. «Un’altra collaborazione istituzionale dopo quella con i governi Renzi e Gentiloni - ha dichiarato il sindaco Massimo Depaoli riferendosi ai soldi in arrivo dal Pirellone - che permetterà a Pavia di essere più vivibile, quindi attrattiva. Grazie alla Regione Lombardia e al presidente Maroni per aver ascoltato i territori, e grazie alla Provincia di Pavia e al presidente Poma per aver condiviso gli obiettivi.

Questo è il metodo che aiuta la nostra comunità. Spero lo avremo anche in futuro, affinché le nostre istituzioni sanitarie possano collaborare con lo Human Tecnopole che sorgerà sull’area Expo. Si tratta - ha concluso il sindaco - di quello che è mancato per la riorganizzazione della Camera di Commercio, una sconfitta per la città sui cui non abbiamo riflettuto abbastanza».

