A partire dallo scorso weekend, e per oltre un mese, sarà on air la nuova campagna Riso Scotti, firmata dall’Agenzia torinese Testa e Cuore e prodotta da Bedeschi Film. Protagonista dello spot dedicato al Riso Basmati è il profumo, intensissimo, raccontato in video in modo talmente incisivo ed efficace da poterne quasi sentire la fragranza.

Il profumo, infatti, è proprio il tratto distintivo di questo riso che sta entrando nelle abitudini di consumo degli italiani, sempre più attenti ad una scelta alimentare vocata al benessere e al gusto, ma anche alla scoperta di nuovi sapori di matrice etnica.

Nessun alimento meglio del riso sa rispondere a questi trend, e proprio il Basmati può a tutti gli effetti esserne il simbolo: il concetto di benessere è insito nella leggerezza e nella valenza nutrizionale del riso; il gusto, pieno ed appagante è garantito dai chicchi sottili ed allungati, dall'aroma speziato, e dal piacevole profumo naturale che ricorda il legno di sandalo: un sapore delicato e particolarmente fragrante, prelibato, perfetto per accompagnare piatti speziati di verdure, carni o pesce.

Riso Scotti, che possiede nel proprio DNA la capacità di ascoltare ed interpretare le esigenze dei consumatori, nonché di innovare le proposte, spesso anticipando i trend di consumo, ancora una volta con il Basmati Profumato suggerisce un nuovo modo di gustare il riso. Lo propone come somma di gusti e culture: seleziona il miglior riso Basmati indiano - quello autentico ed originale, mantenendone i profumi e le caratteristiche peculiari della tradizione orientale - e lo traduce in un prodotto adatto ai palati degli italiani, molto esigenti per quanto riguarda il riso in cucina. Un riso “nuovo” per nuove emozioni!

L’ulteriore novità risiede nel Basmati Integrale, che va ad ampliare la gamma: una scelta in più, di gusto e benessere. Oltre a risultare gradevole e particolarmente saporito anche scondito, il riso integrale è più digeribile per la presenza dell’amilosio che viene assimilato in appena due ore dopo la masticazione e presenta un indice glicemico più basso rispetto al riso bianco: è quindi adatto anche a chi segue una dieta alimentare controllata e bilanciata. Alla bontà e al benessere, Riso Scotti unisce poi anche un elevato contenuto di servizio. Il Basmati Integrale, infatti, è veramente facile e veloce da preparare: bastano soli 10 minuti per una cottura perfetta!

La campagna conferma la volontà dell’Azienda pavese di investire sulla marca e comunicare innovazione e qualità nella categoria presidiata.

Il Basmati? E’ Riso Scotti!

Lo spot sul Basmati profumato, nella versione 15" - 10" - 5” è in programmazione su tutte le principali reti televisive; la medesima creatività, molto incisiva sul prodotto, si vedrà sui più prestigiosi mezzi stampa, quotidiani e periodici; potrà essere ascoltata per radio e vista attraverso le grandi affissioni nelle principali città. Verrà anche avviata una campagna web e social, volta a coinvolgere il consumatore in una comunicazione interattiva. Completano la pianificazione importanti passaggi nel circuito premium di metropolitane ed autobus. Sarà una campagna di grandissimo impatto, con una frequenza straordinaria, che andrà a coprire oltre un mese e mezzo di programmazione.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale