Le feste a teatro grazie all’iniziativa di CLAP Spettacolodalvivo, che organizza la stagione teatrale al rione Scala in collaborazione con il Comune di Pavia.

L’associazione culturale a ideato una rassegna natalizia appositamente dedicata alle famiglie: i titoli sono adatti a tutti e messi in scena da compagnie professioniste di circo, teatro per ragazzi e teatro per l’infanzia. I prezzi sono particolarmente vantaggiosi, così che gli adulti possano portare tutti i bambini a conoscere la magia del teatro (ingressi a 2€ a persona).

Tre sabati del periodo delle feste, sempre alle ore 16.30, al Teatro Volta.

Ad aprire la rassegna per i più piccoli, Sogni in scatola dei Nanirossi, il 23 dicembre. In un mondo fatto di scatole e imballaggi, due piccoli e buffi personaggi, clown e acrobati, saranno complici di enormi creazioni di cartone: tutto ai loro occhi è gigante e fuori misura, come per gli occhi di un bambino. E con questo sguardo riusciranno ad immaginare realtà incredibili, trasportando il pubblico in un divertente viaggio surreale.

Si prosegue poi il 30 dicembre, con Piccolo passo – storia di un’ocarina pigra di Kosmocomico Teatro. Valentino Dragano racconterà che un giorno, Piccolo Passo e il suo fratellino più grande si perdono mentre giocano. Il segreto per tornare a casa è fare un passo alla volta… Nello spettacolo, i personaggi sono ocarine di diversa grandezza, che suoneranno e canteranno per raccontare le emozioni dei più piccini: i giochi, la paura, il ridere, la gioia.

Per chiudere il periodo natalizio, il 6 gennaio andrà in scena Nido del Teatro Telaio, un omaggio a tutti i genitori imperfetti. Due uccellini felici iniziano a costruire un nido con pazienza e ingegno, per proteggere il loro uovo, dovendo superare innumerevoli e comiche sconfitte. Nido parla ai bambini di come i loro genitori li hanno attesi, preparando con cura e amore il posto giusto in cui farli crescere.

I biglietti della rassegna (€2 per ogni spettacolo) sono acquistabili in biglietteria al Volta da un’ora prima dell’inizio della replica.

