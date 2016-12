Il viaggio attraverso l’impresa ha davanti a sé ancora lunghe strade da percorrere.

Chiudiamo il 2016 parlando si “responsabilità”. Una parola dalle mille e più azioni.

Pilastro di ogni vero progresso umano e autentico “ponte” di collegamento tra le generazioni. Si tratta di un concetto che attraversa svariati contesti del vivere umano. In questa riflessione mensile approcciamo, seppur succintamente, l’aspetto che riguarda più da vicino l’impresa e i suoi nessi con ciò che la caratterizza e che abbiamo cercato di approfondire in questi mesi.

Essere responsabili significa dimostrare di essere in grado di reagire in modo appropriato a qualsiasi evento. La vita dell’impresa è ricca quotidianamente di circostanze nelle quali si è chiamati a porre in essere azioni di responsabilità. Mostrare questo atteggiamento significa interrogarsi prima di compiere qualsiasi attività nonché prima di compiere ogni scelta. Questo vale primariamente per l’imprenditore, ma nel contempo vale anche per i suoi collaboratori. In questo atteggiamento si situa l’anima più profonda del successo o del fallimento di un’impresa. Certo in quanto esseri umani siamo fallibili, ma il solo fatto di interrogarsi su ciò che si va a compiere, precede notevolmente il giudizio esterno e diminuisce la percentuale che quella scelta, se non addirittura l’intero progetto d’impresa, possano mostrare il volto fallace; il fatto di interrogarsi può altresì lasciare margini, più o meno ampi, di rimedio. La responsabilità è (secondo un’opinione diffusa ma non sempre consapevolmente condivisa) un atto d’amore che si esprime verso noi stessi e verso gli altri. Se le persone, con un atteggiamento di umiltà, comprendessero il contenuto di questi concetti eviterebbero tanti errori e non poche sventure.

Una chiosa, a mo’ di auspicio per l’anno a venire, ci arriva dalla saggezza di uno dei grandi Presidenti degli Stati Uniti. Dwight Eisenhower insegnò questo: «Sono convinto che un capo debba avere l’umiltà di accettare pubblicamente la responsabilità degli errori dei subordinati che ha scelto e che, del pari, debba riconoscere pubblicamente il merito dei loro successi».

Si invitano i lettori a non esitare nel prendere contatto con l’Associazione “Regisole Mercatorum” ai seguenti recapiti: www.regisolemercatorum.com e info@regisolemercatorum.com

