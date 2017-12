Ultimi in classifica! La posizione di Pavia nella particolare graduatoria delle città più vivibili della Lombardia non lascia scampo alla città della Minerva: 12esima su dodici posti. E’ stata resa nota la 28ª edizione dell’indagine annuale realizzata dal Sole24Ore. Sei macro-aree e 42 indicatori per stilare la classifica in tutta Italia. Oltre a inquinamento, sicurezza e prezzi medi rispetto ai salari, quest’anno come elemento entrano in campo anche la spesa per i farmaci e l’indice di litigiosità nei tribunali. In ogni caso Pavia è ultima della regione. Purtroppo.

