Prosegue la stagione di prosa del Teatro Fraschini. Il prossimo appuntamento, da venerdì 24 a domenica 26 febbraio, è con «Qualcuno volò sul nido del Cuculo», spettacolo compreso nella stagione di prosa 2016-2017, che avrà per protagonisti Daniele Russo ed Elisabetta Valgoi. Regia di Alessandro Gassman.

Il romanzo omonimo di Ken Kesey fu trasfomato in opera teatrale a Broadway, ma la notorietà al grande pubblico arrivò nel 1975 con la trasposizione cinematografica di Milos Forman che si avvaleva della memorabile recitazione di Jack Nicholson. Oggi Alessandro Gassmann trasporta la vicenda nel 1982, nell’ospedale psichiatrico di Aversa. Il gruppo di malati è tenuto sotto una rigida disciplina dagli operatori con a capo suor Lucia. L’arrivo di Dario, che si fa credere disturbato per evitare il carcere, getterà lo scompiglio in quell’ordine costituito e sarà la spinta per far esprimere ai pazienti le proprie emozioni e i desideri sopiti, nella speranza di libertà. Un capitolo di denuncia sociale sui manicomi “inferni organizzati”, per uno spettacolo emozionante, nel quale spicca Daniele Russo nei panni dello spavaldo delinquente.

